Тюменские депутаты обеспокоены проблемой подростковых суицидов

Прокатившаяся в последнее время волна подростковых суицидов стала предметом обсуждения на состоявшемся в среду заседании комитета по социальной политике областной думы.

О том, как решается вопрос в образовательных учреждениях региона поинтересовался депутат Глеб Трубин: "Сегодня часто бывает, что в школах ставка психолога совмещена с какой-то еще. Как в школах решается проблема защиты детей в соцсетях?".

По словам заместителя директора областного департамента образования и науки Ирины Конончук, профилактика детского неблагополучия - это вопрос межведомственного взаимодействия абсолютно разных органов. "В первую очередь активную работу ведут классные руководители, потому что именно они чаще других видят ребенка и общаются с ним. В школах работают квалифицированные психологи и социальные педагоги, разработана система мер профилактики", - отметила она.

В то же время, по словам заместителя губернатора региона Сергея Сарычева, профилактика детских суицидов, это задача, прежде всего, родителей. "Невозможно поставить психолога к каждому ребенку. Здесь главная тема – родители, их внимание к детям. Недавно с помощью девушки из Тобольска правоохранительным органам удалось задержать молодого человека, который предрекал молодежь к совершению таких действий. И преступник очень цинично рассуждал – "это слабовольные люди и их нужно отсеивать". Поэтому здесь очень важна совместная работа школ и родителей. Нельзя все сваливать на образование, родители должны знать, чем дети занимаются дома. Сегодня в школах стоят соответствующие фильтры, и доступ на опасные сайты невозможен. Такие же фильтры можно установить и дома, это легко делается. Просто родители должны больше внимания уделять своим детям", - отметил он.

Депутат Виктор Рейн в своем выступлении добавил, что проблему нужно рассматривать не только на областном, но и на федеральном уровне. И это должна быть совместная работа всех органов и структур.

Любовь Голышева