Тюмень за день: 31 января

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Рощино запустит новые маршруты

В этом году в аэропорту Тюмени планируют открыть регулярные рейсы в Стамбул, Анталию и Салоники, сделать больше рейсов на московские направления и запустить рейсы S7 Airlines в Новосибирск и рейсы UTair на Ямал, в Оренбуржье и другие российские города. Также в Рощино хотят проработать организацию полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин) и Киргизию (Бишкек, Ош), сообщают в пресс-службе губернатора области.

Тюменские рыбаки посоревнуются за лучший улов

Секреты мастерства рыбаки-любители смогут продемонстрировать 5 февраля на городском чемпионате по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля на блесну со льда". Мероприятие будет проходить на акватории озера Песьяное (район коттеджного поселка "Лесобаза Хиллс")

В Тюмени автобусные полосы появятся еще в двух местах

В этом году полосы "А" сделают на двух тюменских улицах: Профсоюзной — на участке от улицы Дружбы до 50 лет Октября и Широтной — от Мельникайте до Пермякова. Об этом рассказал замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев на минувшем заседании Общественной палаты, где обсуждали вопросы организации транспортного обслуживания города.

Тюменцы смогут получать паспорта в МФЦ

В Тюменской области с 1 февраля в центрах государственных и муниципальных услуг "Мои Документы" можно не только подать заявление на замену паспорта РФ, но и получить сам документ. Если заявление подается по месту жительства, то услугу предоставят в течение 13 дней, если гражданин прописан в другом городе — за 33 дня.

Тюменский автопарк пополнят новые автобусы

Новые современные городские автобусы пополнят парк тюменских ПАТП-1 и ПАТП-2 в 2017 году. Все они будут обеспечены видеорегистраторами, "бегущей строкой" и автоинформатором. Автобусы будут низкопольными, а часть из них будет работать на газомоторном топливе.

Тюменцы могут пройти бесплатную диагностику рака кожи

День борьбы с раком кожи проведет в субботу, 4 февраля, тюменский "Медицинский город". В этот день с 9 до 14 часов, любой пациент, имеющий какие-либо образования на коже, может пройти бесплатное обследование.