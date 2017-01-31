Тюменский Медгород проводит День борьбы с раком кожи

В структуре онкологической заболеваемости рак кожи занимает первое место среди прочих локализаций опухолей. Кожа – самый большой орган человеческого организма. Она постоянно подвергается воздействию неблагоприятных факторов: ультрафиолетового излучения, химических веществ, механических воздействий.

Несмотря на то, что новообразования кожи доступны осмотру без применения специальных инструментов и приспособлений, зачастую пациенты поступают в МКМЦ "Медицинский город" с запущенными стадиями рака кожи или меланомы. Основная коварность рака кожи кроется в том, что заболевание возникает на фоне предраковых заболеваний, длительное время протекающих доброкачественно и не вызывающих опасение. К сожалению, запущенные стадии рака кожи и меланомы очень плохо поддаются лечению. Напротив, пациенты, у которых диагноз установлен на ранних стадиях, полностью излечиваются и живут долгие годы. Профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики онкологических заболеваний и эффективного лечения пациентов.

Стоит отметить, что около 40% больных, которым диагностированы злокачественные новообразования, находятся в трудоспособном возрасте. Именно для этого контингента населения (работающих) МКМЦ "Медицинский город" проводит 4 февраля 2017 года День борьбы с раком кожи.

В этот день направлением профилактических осмотров будут являться кожные покровы и видимые слизистые оболочки. Любой пациент, имеющий какие-либо образования на кожных покровах, может без направления получить консультацию у высококвалифицированных врачей-онкологов, имеющих большой стаж и опыт клиниче­ской работы. Для повышения доступности акции и снижения очередности пациенты с прочими локализациями образований (не на кожных покровах) 4 февраля 2017 года приниматься не будут.

Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись. Обращаться по адресу: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиническое отделение. Часы работы: с 9.00 до 14.00. Телефон для записи и справок: 27-06-07.