Столичный чиновник потребовал от тюменского вуза прыгать на задних лапках

Источник изображения: Facebook.

Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, куратор Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Песков на примере увольнения из ТюмГУ группы сотрудников, связанной с компанией "ОКАС", поставил диагноз всей российской университетской системе. Пример можно считать случайным, но в последние месяцы тюменские вузы столкнулись с целой волной негативных новостей.

Резидент инновационного фонда "Сколково" компания "ОКАС" связана с именем Вадима Филиппова. В конце ноября прошлого года стало известно, что этот стартап привлек частные инвестиции, после чего из его уставного капитала вышла дочерняя компания "Роснано". В середине декабря Филиппов разместил у себя на странице в социальной сети Facebook информацию о том, что вся его команда увольняется из Тюменского государственного университета, "чтобы целиком сосредоточиться на разработке когнитивных систем".

В большом интервью, которое Песков дал в январе порталу Indicator.Ru, поступок Филиппова и коллег был откомментирован следующим образом:

Это означает, что система не работает, в нормальном мире университет делает все, чтобы такого рода группа оставалась там работать и коммерциализировала свои разработки. Все менеджеры университета должны вокруг таких людей прыгать на задних лапках и спрашивать, что им еще нужно. Вместо этого создаются национальные условия, когда для того, чтобы продолжать заниматься работой, люди арендуют места в торговых центрах и пишут заявления об увольнении из университета. И это, с моей точки зрения, диагноз нашей университетской системе.

Вообще говоря, Дмитрий Песков известен многими своими громкими заявлениями. Так, его визит в 2011 году на форсайт в Новосибирск завершился прогнозом о том, что неизбежным будущим Академгородка является постепенное угасание и захоронение научной среды. В ответ на такой смелый вывод председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев назвал форсайтеров заезжими гастролерами от "науки и инноваций", с некомпетентными и отвечающими уровню обывателей представлениями о будущем отечественной науки.

Что скрывается за термином "форсайт".

А в прошлом году Дмитрию Николаевичу пришлось опровергать информацию о том, что курируемая им НТИ занимается созданием к 2035 году телепортации. Причиной газетной "утки" стало то, что чиновника неправильно поняли: он имел в виду квантовую связь. Впрочем, китайцы поняли Пескова правильно и даже чересчур: не дожидаясь 2035 года, они уже ввели в эксплуатацию спутник квантовой связи, о чем РИА "Новости" сообщили менее двух недель назад.

В общем, укор федерального чиновники в адрес ТюмГУ о том, что образовательное учреждение не прыгало вокруг Филиппова на задних лапках, можно списать на эпатажность "главного по НТИ"... если бы это была единственная неприятность, постигшая тюменские вузы в последнее время. Так, в сентябре Государственный аграрный университет Северного Зауралья лишился госаккредитации для подготовки студентов по направлениям "Экономика и управление", и до сих пор имеется неясность в отношении ряда студентов, диплом какого вуза они получат летом.

Далее, непонятна причина, по которой Федеральный центр нейрохирургии оказался вынужден договариваться об открытии на своей базе кафедры с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова, в то время как под рукой имеется Тюменский государственный медицинский университет. Всего лишь год назад фигурировал проект создания центром совместно с ТюмГУ и местным медуниверситетом Тюменского объединенного института нейротехнологий. Для оценки потенциала этой идеи на предмет развития проектов в рамках НТИ подавалась заявка в отраслевой союз "НейроНет". 23 января отраслевой союз опубликовал рейтинг заявок, в котором тюменская вошла в десятку лучших по стране. Получается, что на сегодня заявка уже неактуальна, ибо ФЦН нашел себе партнеров в Москве и Питере.

Наконец, как передает "Russia Today", возбуждены уголовные дела в отношении Олега Новоселова и Алексея Ошибкова - соответственно, ректора и проректора Тюменского индустриального университета, опорного вуза региона. А ведь еще в сентябре шла речь о том, что ТИУ станет одним из козырей, которые позволят Тюмени вести борьбу за мировое (в идеале) лидерство в нефтегазовой специализации. Сейчас эти планы придется отложить на неопределенное время.

Череда неприятных для тюменских вузов новостей ставит вопрос о том, что если регион стремится играть какую-то значимую в России роль, то необходимы новые подходы к управлению образованием. Возможно, наиболее адекватным ответом стало бы приглашение в Тюмень сильного отраслевого менеджера из университета, входящего в рейтинг Times Higher Education.

Дмитрий Кошелев