В Тюмени автобусные полосы появятся еще в двух местах

В этом году полосы "А" сделают на двух тюменских улицах: Профсоюзной — на участке от улицы Дружбы до 50 лет Октября и Широтной — от Мельникайте до Пермякова. Об этом рассказал замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев на минувшем заседании Общественной палаты, где обсуждали вопросы организации транспортного обслуживания города.

"В настоящее время для стабильной работы рейсовых автобусов у нас действуют 17 километров выделенных полос, работа в этом направлении продолжается. У нас есть планы по развитию выделенных полос по улице Ленина после проведения реконструкции", — добавил он.