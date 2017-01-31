В Тюмени автобусные полосы появятся еще в двух местах

12:00 31 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В этом году полосы "А" сделают на двух тюменских улицах: Профсоюзной — на участке от улицы Дружбы до 50 лет Октября и Широтной — от Мельникайте до Пермякова. Об этом рассказал замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев на минувшем заседании Общественной палаты, где обсуждали вопросы организации транспортного обслуживания города.

"В настоящее время для стабильной работы рейсовых автобусов у нас действуют 17 километров выделенных полос, работа в этом направлении продолжается. У нас есть планы по развитию выделенных полос по улице Ленина после проведения реконструкции", — добавил он.

Теги: дорожное движение , дороги , общественный транспорт , автобус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017