Страховые пенсии тюменцев вырастут с февраля

На 5,4% увеличится размер страховой пенсии по старости с 1 февраля. Изменения коснутся 280 тысяч тюменских пенсионеров. Средний размер выплаты, по сравнению с 2016 годом, вырастет на 717 рублей и составит 14 тыс. 48 рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

"Страховые пенсии увеличиваются исходя из роста потребительских цен в 2016 году. Индексации подлежат все виды страховых пенсий - по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца", - пояснил он.

Работающих пенсионеров поправки не коснутся, получать пенсию с учетом индексации они смогут после завершения трудовой деятельности. "Однако в августе будет сделан перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 234 рубля", - добавил Виталий Левенков.

Вместе со страховой пенсией на 5,4% увеличится размер ежемесячной денежной выплаты, которую в Тюменской области получают более 120 тысяч федеральных льготников. В их числе инвалиды, участники Великой Отечественной и локальных войн, "чернобыльцы". Стоимость социального пакета с 1 февраля достигнет 1 тыс. 48 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

Любовь Голышева