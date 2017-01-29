В Тюмени развивают семейное волонтерство

Участниками семейного волонтерства в Тюмени могут стать родители и их дети, причем взрослые становятся примером для подражания для младшего поколения.

Семейное добровольчество начали развивать в тюменском центре "Дзержинец". Здесь проводят набор семейных волонтеров в уже созданную дружную команду. Принять сюда готовы всех желающих, кто хочет проявить себя в разработке и реализации социальных проектов.

Отметим, также в городе развивается молодежное добровольческое движение: во многих учебных заведениях уже есть собственные волонтерские отряды, пишут "Aргументы и фaкты в Западной Сибири".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3452) 68-41-22.

