В Тюмени развивают семейное волонтерство

18:54 29 января 2017
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ugranow.ru
| Фото: ugranow.ru

Участниками семейного волонтерства в Тюмени могут стать родители и их дети, причем взрослые становятся примером для подражания для младшего поколения.

Семейное добровольчество начали развивать в тюменском центре "Дзержинец". Здесь проводят набор семейных волонтеров в уже созданную дружную команду. Принять сюда готовы всех желающих, кто хочет проявить себя в разработке и реализации социальных проектов.

Отметим, также в городе развивается молодежное добровольческое движение: во многих учебных заведениях уже есть собственные волонтерские отряды, пишут "Aргументы и фaкты в Западной Сибири".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3452) 68-41-22.

Теги: семья , волонтерство
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