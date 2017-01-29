Прикупить местных продуктов тюменцы смогут на сельхозярмарках

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Тюмени 18 февраля, 11 и 25 марта. В апреле, с наступлением теплой погоды, чтобы исключить нарушения санитарных норм при продаже продуктов питания ярмарки в Тюмени проводиться не будут.

Как сообщила главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного департамента АПК Татьяна Фалеева, на ярмарочных площадках будут продаваться продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области. Горожане смогут приобрести мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, овощи, картофель, яйца: все свежее и по выгодной цене, пишет ИА "Тюменская линия".