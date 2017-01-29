Тюменским школьникам рассказали о профессиях в сфере транспортных технологий

Тюменские школьники посетили колледж транспортных технологий и сервиса, где поучаствовали в интерактивном квесте "Люди Х — Путешествие в мир профессий".

В рамках Дня открытых дверей будущие абитуриенты узнали, что их ждет на работе, связанной с автомобилями. В кабинете "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" вместе с преподавателем школьники виртуально заправили машину с помощью учебного тренажера "Топаз-АЗС". В кабинете "Организация перевозочного процесса" прошла деловая игра по перевозке груза, а также состоялся мастер-класс по вождению автомобиля на учебном автотренажёре "Форвард".

Ученики изучили устройство мотора и коробки передач, познакомились с азами сварочных работ, попробовали провести балансировку колес, пишет "Мегaтюмень".