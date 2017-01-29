Тюменцы используют интерактивный портал службы занятости для поиска работы и сотрудников

Услуги интерактивного портала службы занятости населения Тюменской области востребованы как среди соискателей, так и среди работодателей. Использование данных технологий позволяет упростить получение госуслуг в данной сфере.

Так, зарегистрированные на портале граждане могут просматривать банк вакансий, оформить подписку на объявления по интересующим специальностям. Пользователи также могут разместить здесь свое резюме, которое увидят все работодатели региона, зарегистрированные на сайте.

В 2016 году через портал было принято более двух тысяч заявлений, половина из них – это обращения соискателей по поводу поиска работы. Более 800 человек запросили информацию о состоянии рынка труда, еще около 300 воспользовались услугой по составлению резюме. Кроме того, на интерактивном портале зарегистрировалось более семи тысяч организаций, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".