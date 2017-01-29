Молодые тюменцы попробуют провести месяц без соцсетей

08:13 29 января 2017
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101biznesplan.ru
| Фото: 101biznesplan.ru

Эксперимент по отказу от социальных сетей проведут тюменские студенты и другие желающие с 1 по 31 марта. Для участия понадобится заполнить анкету, а затем в течение месяца соблюдать правила и вести записи.

Организаторы эксперимента предлагают участникам заменить общение в социальных сетях на живые встречи. Это позволит очистить мозги от лишнего "мусора", а социологам – получить определенные данные для дальнейших исследовании и выводов.

Данный эксперимент станет уже вторым по счету, первый проходил в декабре в течение двух недель. Участниками стали студенты и преподаватели ТюмГУ, каждый из них вел дневник, где подробно описывал впечатления и эмоции во время отказа от социальных сетей, а также отвечал на поставленные вопросы. По результатам исследования стало понятно, что без постоянного нахождения в социальных сетях люди начинают успевать гораздо больше, а также понимают, кто их настоящие друзья, пишет "Вcлух.ру".

Теги: студенты , ТюмГУ , исследования , соцсети , эксперимент
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