Вопросы электроснабжения тюменские дачники обсудят на общих собраниях

Для решения проблем электроснабжения в тюменских садоводческих обществах необходимо провести общие собрания, считает председатель регионального отделения "Союза садоводов России" Алексей Кучеров.

По его словам, в регионе насчитывается около 456 тыс. садоводов. Только в Тюмени действует 205 садоводческих товариществ. Поэтому принятая в декабре 2016 года правительством Тюменской области, областным отделением "Союза садоводов России" и ведущими сетевыми компаниями дорожная карта по решению вопросов электроснабжения садоводческих обществ имеет очень большое социальное значение.

"Садоводческие общества, которые примут решения о передаче своих электросетей сетевым компаниям, смогут решить проблемы, связанные с содержанием и ремонтом линий электроснабжения", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

По словам заместителя губернатора, передача электросетей на баланс сетевых компаний, по сути, ничего не будет стоить тюменским дачникам.

Необходимо будет принять решение об этом на собрании, провести инвентаризацию и, возможно, юридическое оформление имущества, пишет ИА "Тюмeнская линия".