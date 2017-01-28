Тюменцы узнают, как правильно собирать мусор

Грамотному обращению с мусором и отходами будет посвящен мастер-класс, который пройдет в тюменском коворкинге "Моя территория" завтра, 28 января. Начало – в 13:00, вход бесплатный.

Руководитель экодвижения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина расскажет о практических алгоритмах раздельного сбора отходов и о том, как, куда и почему необходимо сдавать батарейки, автомобильные шины, ртутьсодержащие лампы, бумагу и стекло.

Участники мастер-класса узнают, чем отходы и вторсырье отличается от мусора, как отличать виды пластика, что становится с мусором, когда он попадает в мусорный бак, что можно делать с пищевыми отходами и как сделать раздельный сбор новой полезной привычкой. На мероприятие можно захватить батарейки (отработанные элементы питания) и пластиковые крышечки (любые и в любом количестве) — все это отправится на переработку, пишет "КП-Тюмень".

Также на встрече пройдет показ документального фильма Кристофера Бивера "В погоне за нулем: ноль отходов". Картина рассказывает историю мэра Сан-Франциско, который дал обещание прийти к концепции "Ноль отходов" к 2020 году. В город пригласили экспертов, которые объяснили, как мусор может стать ресурсом. Как результат, сегодня в Сан-Франциско перерабатывается 70% мусора.