Тюменский драмтеатр подвел итоги Года кино

Минувший 2016 год, объявленный Годом российского кино, выдался плодотворным для Тюменского драматического театра, который входит в Тюменское концертно-театральное объединение. Зрители увидели несколько премьерных спектаклей, тесно связанных с кинематографом, а артисты театра принимали активное участие в различных фестивалях по всей стране.

Год кино начался для Тюменского драмтеатра с поездки в Псков на Пушкинский фестиваль со спектаклями "Мольер", "Дни Турбиных" и "Крейцерова соната".

Весной театр своими силами выпустил цикл короткометражных кинофильмов "Монологи о молодости", в которых приняли участие артисты старшего поколения. Они рассуждали о жизни и творчестве, о молодости как о возрасте и как о состоянии души, давая возможность зрителям поближе познакомиться с их судьбами.

В июне ТБДТ представил спектакль Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях", в постановке полюбившегося тюменцам режиссера и актера театра и кино Александра Баргмана. С этой постановкой осенью прошлого года тюменцы открывали 32-й Международный театральный фестиваль "Липецкие театральные встречи". По результатам оценки жюри, театр одержал победу в двух номинациях: "Лучшая режиссура" и "Лучший актерский ансамбль". Также Тюменский БДТ получил приглашение на театральный фестиваль в Ганновер (ФРГ).

С 10 по 13 октября в Тюменском БДТ прошел первый фестиваль-лаборатория по современной драматургии "КиноТеатр. Современная пьеса на сцене и экране", в рамках которого четыре молодых режиссера из Санкт-Петербурга работали над эскизами спектаклей. К участию в проекте организаторы пригласили: Андрея Сидельникова (Театр на Литейном, Школа-студия МХАТ), Романа Габриа (Театр "Мастерская"), Романа Кагановича (БДТ им. Г.А. Товстоногова) и Кристину Кутчер (СПбГУКиТ, мастерская С. Снежкина).

В ноябре состоялась триумфальная премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина, ставшей основой для одноименного фильма, в котором главные роли сыграли Александр Абдулов и Ирина Алферова. Премьеру посетила театральный критик Марина Дмитревская. Настоящим комплиментом стало приглашение ТБДТ со спектаклем "С любимыми не расставайтесь" на фестиваль им. Александра Володина, который состоится 6-10 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге.

В начале декабря директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев в составе делегации Тюменского концертно-театрального объединения принял участие в работе пятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ключевыми темами мероприятия стали подведение итогов Года российского кино, 125-летний юбилей Сергея Прокофьева и 25-летие Содружества Независимых Государств.

Торжественным закрытием года кино в ТБДТ можно смело назвать постановку мюзикла для всей семьи "Приключения Буратино". Знаменитые песни Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина и Булата Окуджавы, знакомые по чудесному советскому фильму "Приключения Буратино", звучали с большой сцены Тюменского драматического театра все новогодние праздники.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.