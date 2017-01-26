Тюмень за день: 26 января

Тюменской области удалось сохранить рост производства в 2016 году

Согласно итоговой статистике об индексах производства, промышленность юга области выросла за прошлый год на 3,9%. После статистики за 9 месяцев, которая показывала рост всего лишь на 2,0%, имелись опасения за итоги года, однако они не подтвердились.

Тюменка Аделина Кюрджиева выступила с сольным концертом в Москве

Юная тюменка Аделина Кюрджиева по приглашению продюсера Максима Фадеева выступила с сольной концертной программой в Москве. Воспитанница тюменского дворца творчества и спорта "Пионер" исполнила восемь композиций, среди которых были песни Максима Фадеева, песни на греческом языке, а также хиты российской и зарубежной эстрады.

В Тюмени маршрутка №71 изменит схему движения

С 4 февраля маршрутка №71 будет проезжать по улицам Мориса Тореза, Республики и Орджоникидзе при движении в сторону остановки "ул. Черемуховая". В схему будут включены промежуточные остановки в направлении ул. Республики - "ул. Мориса Тореза" и "Сквер имени Немцова".

Областной конкурс "Парад талантов" начинает отборочные туры

В Кургане и Тобольске стартовал прием заявок на участие в тюменском областном детском конкурсе-фестивале "Парад талантов". Юные таланты могут представить мастерство в таких видах творчества, как народный танец, эстрадный танец, современный танец, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, хоровое пение, оригинальный жанр, театр мод, художественное слова, цирковое искусство.

Горожанам расскажут о подвигах тюменцев в годы войны

Экскурсию на двухэтажном автобусе "Тюмень тыловая" организует Музейный комплекс им. И Я. Словцова с 23 по 26 февраля. Участники узнают о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны, когда все силы жителей города были брошены на помощь фронту.