В тюменском СКР прошло заседание суда офицерской чести

Суд офицерской чести образован приказом руководителя следственного управления в целях укрепления нравственно-этических традиций, а также для укрепления служебной дисциплины, обеспечения соблюдения норм профессиональной этики, предупреждения и разрешения межличностных конфликтов в повседневной деятельности.

На первом заседании суда рассматривались организационные вопросы. В его состав вошли высокопрофессиональные руководители и сотрудники аппарата следственного управления, пользующиеся доверием и уважением коллектива. Председателем избран первый заместитель руководителя следственного управления Анвар Ахмедзянов, его заместителем – замруководителя управления Ахмед Асхабов.

Суд офицерской чести - совещательный орган, его решения будут учитываться при подготовке характеристик и аттестационных документов, а также при зачислении сотрудника в кадровый резерв для выдвижения или при назначении его на вышестоящую должность. Кроме этого, суд чести может ходатайствовать перед руководителем следственного управления о привлечении сотрудника к ответственности, отмечают в пресс-службе ведомства.