В тюменской исправительной колонии обновили комнаты для свиданий

В Тюмени во второй исправительной колонии строгого режима отремонтировали помещения для свиданий осужденных с родственниками.
В комнатах для длительных свиданий провели косметический ремонт и заменили мебель. Всего в учреждении их 26 — на два, три и четыре места. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области, в блоке отремонтировали душевую, коридоры и лестничные пролеты. Для детей осужденных создали детскую игровую комнату, где поставили телевизор для просмотра мультфильмов.
Обновилось и помещение для краткосрочных свиданий — 12 мест оборудовали современными переговорными устройствами.
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