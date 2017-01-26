В тюменской исправительной колонии обновили комнаты для свиданий

В Тюмени во второй исправительной колонии строгого режима отремонтировали помещения для свиданий осужденных с родственниками.

В комнатах для длительных свиданий провели косметический ремонт и заменили мебель. Всего в учреждении их 26 — на два, три и четыре места. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области, в блоке отремонтировали душевую, коридоры и лестничные пролеты. Для детей осужденных создали детскую игровую комнату, где поставили телевизор для просмотра мультфильмов.

Обновилось и помещение для краткосрочных свиданий — 12 мест оборудовали современными переговорными устройствами.