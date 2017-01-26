Тюмень за день: 25 января

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

В Тюмени ночью сгорела пристройка к ТРЦ "Колумб"

Пожар в торгово-развлекательном центре "Колумб" на Московском тракте произошел во вторник вечером. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России, вызов поступил в 22:08, через шесть минут первые подразделения прибыли на место происшествия. В 22:38 пожар был локализован, в 22:49 — ликвидирован.

В Тюмени открылась обновленная детская библиотека

Первых посетителей после капитального ремонта приняла детская библиотека № 3, расположенная на улице Ямской. Экскурсию по обновленной библиотеке для маленьких читателей и их родителей провела директор городской библиотечной системы Светлана Молонок.

В 2017 году 40% компаний Тюмени планируют увеличить штат

Служба исследований Зарплата.ру опросила 95 тюменских работодателей, 40% из них сообщили, что в этом году планируют набрать больше сотрудников.

В "Медицинском городе" используют препарат для высокоточного определения границ опухоли

В отделении эндоскопии "Медицинского города" введена в практику эндоскопическая маркировка границ злокачественных опухолей органов ЖКТ препаратом "SPOT", что позволяет хирургу во время операции с высокой точностью определить границы резекции опухоли.

Волонтеры Победы отправят письма в прошлое

Тюменская область присоединится к всероссийской акции "Письмо Победы", которая стартует 27 января, в день снятия блокады Ленинграда.