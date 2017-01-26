В "Медицинском городе" используют препарат для высокоточного определения границ опухоли

В отделении эндоскопии "Медицинского города" введена в практику эндоскопическая маркировка границ злокачественных опухолей органов ЖКТ препаратом "SPOT", что позволяет хирургу во время операции с высокой точностью определить границы резекции опухоли.

Использование препарата "SPOT" очень важно, в первую очередь, при крайне маленьких опухолях и при динамическом наблюдении после эндоскопического удаления раннего рака. Для маркировки в подслизистый слой органов ЖКТ рядом с новообразованием вводится 3–5 мл раствора.

"Использование этого препарата позволяет хирургу на операции видеть границы, которые мы замаркировали, от которых ему нужно отступить. Теперь это можно сделать без вскрытия просвета органа. Это профилактика нерадикального удаления опухоли", - прокомментировал заведующий отделением эндоскопии Евгений Десятов.

Отметим, в "Медгороде" применяют современные технологии для лечения и диагностики раковых заболеваний, в том числе органов желудочно-кишечного тракта. Диагностирование таких патологий, как эрозии, опухоли и полипы на ранней стадии возможно благодаря использованию эндоскопов. С их помощью можно осмотреть слизистую оболочку, пищевод, желудок и выявить потенциальные очаги развития болезни.

По статистике, обследования выявляют патологии у 30% людей в возрасте от 55-60 лет. Поэтому рекомендуется проходить медицинское обследование не менее одного раза в два года. Ранняя диагностика рака в разы увеличивает шансы человека на полное выздоровление.

Чтобы не проглядеть злокачественную опухоль органов ЖКТ, следует насторожиться уже при возникновении определенных симптомов. Так, рак пищевода на ранней стадии можно распознать, если обратить внимание на ощущение прохождения пищевого комка, боль или неприятные ощущения по ходу пищевода при приеме пищи, беспричинно появившуюся осиплость голоса, а также мучительный кашель при приеме жидкости.

Рак желудка может проявлять себя постоянной тошнотой, рвотой только что съеденной пищей, чувством боли в эпигастрии, резким похудением за короткий период времени, а также общей слабостью. Симптомы рака поджелудочной железы – желтуха, постоянная боль вверху живота, сопровождающаяся выраженным похудением, а также стойкие болевые ощущения в надчревной области.

На рак кишечника могут указать чувство тяжести, неопределенная боль в животе, запоры, чувство не полного опорожнения после дефекации, вздутие и урчание кишечника, примесь крови в кале или признаки анемии, необъяснимое лихорадочное состояние, а также постоянные или периодические болевые ощущения любого характера в области малого таза.