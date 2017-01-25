В Тюменском районе в зоне подтопления могут оказаться 16 населенных пунктов

Накануне подготовку к паводку 2017 года с главами муниципальных образований района обсудил председатель местной комиссии по ЧС Юрий Коев.

Он отметил, что прогноз по паводковой обстановке в Тюменском районе на грядущую весну неблагоприятный. Когда начнет таять скопившийся за зиму обильный снежный покров, в зону подтопления могут попасть 16 населенных пунктов. Главам муниципальных образований рекомендовали оперативно вывозить снег с улиц, а по мере таяния снега провести масштабную уборку территории.

По словам Коева, подготовка к весеннему половодью уже началась. До конца этого месяца будет составлен план противопаводковых мероприятий. До 1 марта службы обяжут провести работы, которые помогут жителям района пройти паводок безболезненно и с минимальным ущербом: будут откорректированы схемы эвакуации населения с указанием пунктов временного размещения, обследованы и отремонтированы гидротехнические сооружения, приведены в готовность плавающие средства и водооткачивающие механизмы, прочищены от снега и мусора водопропускные трубы, водосточные и дренажные канавы, сообщают в пресс-службе администрации Тюменского района.