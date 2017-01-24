Тюменцам помогут найти работу мечты

Мастер-класс "7 секретов успешного собеседования" пройдет 31 января в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1).

О самых привлекательных открытых вакансиях 2017 года расскажет директор по образованию в инновационном центре ICK, заместитель генерального директора Института публичных выступлений, персональный и командный коуч Мария Таусенева. Она раскроет главные секреты успешного прохождения собеседования, а участники мастер-класса получат возможность войти в Молодежный кадровый резерв Тюмени — источник для подбора кадров на должности государственной гражданской службы в исполнительных органах власти.

Мероприятие начнется в 16 часов, вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону: 68-96-96, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория".