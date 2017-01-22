Тюменцы увидят изобретения Леонардо да Винчи на выставке

Экспозиция с изобретениями Леонардо да Винчи, воссозданная современными российскими инженерами, откроется в марте 2017 года в Тюменском музее ИЗО.

Тюменцы и гости города смогут увидеть более 50 уникальных экспонатов. Это не только простейшие механизмы, но и сложные машины, макеты, созданные в полном соответствии с чертежами величайшего изобретателя. Также посетителям представят выставку с репродукциями картин и подборками научных материалов, связанных с творчеством гениального итальянского художника и ученого эпохи Возрождения.

Официальное открытие выставки запланировано на 7 марта, но первые посетители смогут посмотреть на экспонаты уже с 4 марта. Организатором выступил московский музей "Маска времени", пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

