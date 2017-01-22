Тюменцы создали уникальный агрегат для расчистки лесосеки

18:49 22 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
riamo.ru
| Фото: riamo.ru

Специалисты "Строительно-монтажного управления-9" в Тюмени разработали болотный мульчер для быстрой и эффективной расчистки лесосеки под ЛЭП и трубы. Агрегат способен работать даже в заболоченной местности и труднодоступных местах.

По данным разработчиков, за одну смену мульчер может обработать несколько десятков гектаров и превратить древесину, пни, порубочные остатки и кустарники в щепу, которая впоследствии будет удобрять почву. Тюменская технология значительно дешевле зарубежных аналогов и при этом полностью адаптирован для условий Западной Сибири. Специалисты лесной отрасли считают, что для промышленников такой аппарат может быть выгодным приобретением.

Дата выхода нового болотного мульчера на рынок неизвестна. До ноября 2017 года разработчики планируют завершить его доработку и провести испытания, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: промышленность , лес , разработки , технологии
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017