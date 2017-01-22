Тюменцы создали уникальный агрегат для расчистки лесосеки

Специалисты "Строительно-монтажного управления-9" в Тюмени разработали болотный мульчер для быстрой и эффективной расчистки лесосеки под ЛЭП и трубы. Агрегат способен работать даже в заболоченной местности и труднодоступных местах.

По данным разработчиков, за одну смену мульчер может обработать несколько десятков гектаров и превратить древесину, пни, порубочные остатки и кустарники в щепу, которая впоследствии будет удобрять почву. Тюменская технология значительно дешевле зарубежных аналогов и при этом полностью адаптирован для условий Западной Сибири. Специалисты лесной отрасли считают, что для промышленников такой аппарат может быть выгодным приобретением.

Дата выхода нового болотного мульчера на рынок неизвестна. До ноября 2017 года разработчики планируют завершить его доработку и провести испытания, пишет ИА "Тюменская линия".