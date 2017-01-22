Студентов ишимского техникума учат создавать ферму с нуля

Будущие выпускники Ишимского многопрофильного техникума посетили семинар по организации молочных ферм. Мероприятие проходило в здании администрации Казанского района при участии индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением крупного рогатого скота.

Первый заместитель главы местной администрации по АПК Сергей Долгих рассказал о развитии фермерских хозяйств в Казанском районе. По его словам, в ЛПХ разводят большое количество коров. Для многих семей продажа молока государству является серьёзным подспорьем. Однако не все могут организовать и вести своё хозяйство, учитывая все экономические нюансы. Так, надо правильно рассчитывать экономические расходы, себестоимость сельскохозяйственной продукции, знать, как подобрать рацион скота и т.д, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмень".

