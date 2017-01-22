Тюменские педагоги вовлекают учеников в процесс получения знаний

Тюменские педагоги стремятся использовать современные методы преподавания. Теперь пересказ лекции учителя или прошлого урока отходит на второй план, а школьникам предлагают спроецировать новые знания на ситуации из жизни.

Как рассказала проректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Марина Кускова, также уделяется внимание разнообразию источников информации. "Создается определенная среда, которая воспитывает ребенка и влияет на него больше, чем простой рассказ учителя. В этом контексте мы уходим от урока в стенах класса, уроком становится весь окружающий мир", - отметила специалист.

Учитель Тюменского президентского кадетского училища Евгений Саранчин поменял свое представление о структуре урока после участия в конкурсе "Учитель года". Раньше он учил детей так же, как учили его самого: сначала проверка домашнего задания, потом лекция на новую тему и задание на ее закрепление. Теперь он использует на своих занятиях новые технологии, стремится создать интригу и актуализировать новые знания для самих учеников, пишет "Вcлух.ру".

"У нас активно используется интерактивная доска. На первом слайде показываем самое интересное: фото, видео, чтобы школьник захотел узнать больше. В последние три-четыре года ребята должны создавать какой-то продукт, проект. Конечно, так проходит не каждое занятие, но перемены очевидны", - рассказал педагог.

По его словам, если ранее лекция учителя занимала 80% от урока, то теперь это время длится работа детей.

По мнению директора школы №70 Лидии Русаковой, такой подход, в том числе, дисциплинирует и мотивирует самого учителя, который должен быть сам хорошо подготовлен.