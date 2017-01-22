Тюменцев научат делать снеговика из носков

Бесплатный мастер-класс по изготовлению игрушки "Снеговик" пройдет 24 января в тюменском центре "Дзержинец". Участники научатся делать зимнего персонажа из носков и ваты.

Посетить занятие могут все желающие, при себе необходимо иметь материалы для творчества: один белый и один цветной носок, вату, поролон или синтепух, а также пуговицы или бусины и швейную иголку. За один мастер-класс участники успеют смастерить игрушку и заберут ее с собой на память. Такая поделка, по словам организаторов, станет забавным украшением интерьера или необычным подарком.

Мастер-класс состоится по адресу ул. Ватутина, 6. Начало в 17:00. Задать интересующие вопросы у организаторов можно по телефону: (3452) 68-41-22, пишет "Мeгатюмень".