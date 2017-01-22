Тюменцев ждут на ярмарке вакансий

Первая в этом году ярмарка вакансий, организованная центром занятости, состоится в Тюмени 9 февраля по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3.

Время проведения: с 10:00 до 12:00. Соискатели смогут встретиться с несколькими работодателями в одно время и в одном месте, что, конечно же, очень удобно, а главное – повышает шанс найти работу, пишет газета "Аргумeнты и Фaкты в Зaпадной Cибири".

Отметим, что в 2016 году было проведено 16 ярмарок вакансий. На них было представлено четыре с половиной тысячи вакансий в различных областях. За год ярмарки посетили более двух тысяч жителей Тюмени и Тюменского района. Из них около 1500 человек договорились с работодателями о дальнейшем трудоустройстве.