В Тюмени развивают семейное волонтерство

12:56 21 января 2017
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rebenkoved.ru
| Фото: rebenkoved.ru

Тюменский центр "Дзержинец" хочет привлечь как можно больше горожан к семейному волонтерскому движению и организует с этой целью выставку детских рисунков "Семейные добрые дела". Юные художники могут нарисовать картины в любой технике в формате А4 и подать заявку на участие до 1 февраля, пишет "Мегaтюмень".

Такие выставки проводятся ежегодно и уже стали доброй традицией. Семейные добрые дела – это то, чему родители на своем личном примере обучают своих детей: совершать бескорыстные поступки.

Семейное волонтерство - один из способов совместного времяпровождения членов семьи. Родители и дети совместными усилиями могут вносить вклад в общество.

Теги: дети , волонтеры , выставка , рисунки
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