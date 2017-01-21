В Тюмени развивают семейное волонтерство

Тюменский центр "Дзержинец" хочет привлечь как можно больше горожан к семейному волонтерскому движению и организует с этой целью выставку детских рисунков "Семейные добрые дела". Юные художники могут нарисовать картины в любой технике в формате А4 и подать заявку на участие до 1 февраля, пишет "Мегaтюмень".
Такие выставки проводятся ежегодно и уже стали доброй традицией. Семейные добрые дела – это то, чему родители на своем личном примере обучают своих детей: совершать бескорыстные поступки.
Семейное волонтерство - один из способов совместного времяпровождения членов семьи. Родители и дети совместными усилиями могут вносить вклад в общество.
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