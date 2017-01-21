Сегодня тюменцев призывают обниматься без стеснений

11:27 21 января 2017
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surprisse.com
| Фото: surprisse.com

Сегодня, 21 января, отмечается международный день объятий. Это молодой праздник, предложенный американскими студентами психологических и медицинских факультетов вузов. Присоединиться к доброй традиции призывают и тюменцев.

Инициаторы праздника были уверены, что объятия — эффективное лекарство от усталости, безрадостности и уныния. Обнимая другого человека, делишься с ним своим душевным теплом и доброй энергией, пишет газета "Тюмeнская облaсть сегoдня".

Доказано, что для ощущения счастья человеку необходима ежедневная порция тепла и любви, которая выражается в объятиях и поцелуях. Для маленьких детей это просто жизненная необходимость. Лишенный в детстве любви и нежных прикосновений, человек вырастает неспособным любить и радоваться.

Теги: праздник
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