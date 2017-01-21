Тюменские педагоги осваивают интерактивные технологии

09:57 21 января 2017
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metodtorez.at.ua

Педагоги Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса в рамках образовательного квеста прошли несколько творческих испытаний: учились командной работе, вместе декорируя новогодние подарки, развивали творческую фантазию в сервировке тематических столов.

Во время "Турнира ораторов" преподаватели совершенствовали культуру речи и оттачивали коммуникативные навыки, на "Логистической станции" использовали технологии,  основанные на обучении через развлечение, коллективно обсуждали проблемные ситуации.

Завершился квест на станции "Sport-non-stop", которая началась с аэробики и продолжилась разработкой здоровьесберегающих упражнений. В результате педагоги получили позитивный опыт по применению интерактивных технологий обучения и готовы активно применять их на занятиях, сообщили в пресс-службе губернатора.

Теги: образование , педагоги
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