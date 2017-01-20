Тюменцы просят поезда ездить помедленнее

Жители домов №№ 127 и 129 по улице Карла Маркса областного центра хотят, чтобы "РЖД" снизили скорость поездов, установили звукоотражающее ограждение и обустроили санитарно-защитную зону на прилегающем участке железной дороги. В противном случае дома могут разрушиться. Об этом говорится в коллективном письме, направленном жильцами в региональное отделение Народного фронта, которое оказалось в распоряжении редакции NewsProm.ru.

Производимый поездами эффект обратившиеся во главе с Андреем Комарским сравнивают с мини-землетрясением. По их словам, в 2011 году Ростпотребнадзор выявил, что уровень шума и вибрации в домах намного выше нормы, а причиной является движение железнодорожного транспорта. Правда, проведенная в 2015 года проверка транспортной прокуратуры завершилась выводом о том, что обязательства "РЖД" по снижению выброса загрязняющих веществ и уровней физического воздействия законом не предусмотрены. Прокуратура при этом ссылается на решение судьи Калининского районного суда Ольги Ереминой по иску Тюменского транспортного прокурора, вынесенное годом ранее.

Реакция ОНФ на обращение пока что неизвестна. Хотя нельзя не вспомнить борьбу за модернизацию пешеходного моста на вокзале, которую сопредседатель регионального штаба Евгений Семеняко начал с железнодорожниками в октябре прошлого года.