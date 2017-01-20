Тюмень за день: 20 января

На Войновке открывается детская школа искусств

Торжественное открытие филиала детской школы искусств "Гармония" на улице Станционной, 28 состоится 26 января в 14 часов.

На выходных в Тюмени слегка потеплеет

Южные ветра в эти выходные принесут тюменцам небольшое потепление. Сегодня, 20 января, температура воздуха в городе днем составит около минус 13 градусов, ожидается небольшой снег.

На участке 50 лет Октября запретят стоянку автомобилей

В Тюмени знаки, запрещающие стоянку и остановку транспортных средств, появятся на улице 50 лет Октября. Их установят на участке от дома №63, корпус 1 до пересечения с улицей Севастопольской.

В сноуборд-парке в Европейском пройдут первые соревнования

В Тюмени открытие сноуборд-парка и любительские соревнования по сноуборду на площади Европы состоятся в следующую субботу, 28 января.

Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

Жителям Тюменской области, решившим копить деньги на капитальный ремонт многоквартирного дома на специальном счете, предлагают уберечь накопления от инфляции и увеличить их за счет начисленных процентов, размещая свободные средства фонда на специальном депозите в банке.

Тюменские школьники могут оплатить обед с помощью ладошки

Уникальный проект "Ладошка" презентовали сегодня в тюменской школе №70. Биометрическая система позволяет оплатить питание в школьном кафе по ладони. Для этого ученику достаточно подойти к терминалу, выбрать блюдо и поднести ладонь к сенсору. Он считает индивидуальный рисунок капилляров, а специальная оптическая система идентифицирует школьника, после чего сумма автоматически спишется с виртуального счета.