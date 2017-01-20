Тюменский центр занятости проведет "День семьи"

Тюменских подростков вместе с родителями приглашают на профориентационное мероприятие "День семьи", которое пройдет в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района 21 января. Начало – в 10:00.

Как отмечает "КП-Тюмень", во время мероприятия дети смогут поближе познакомиться с различными профессиями, посетив модули Центра профориентации, такие как "Строительство", "Общественное питание", "Легкая Промышленность", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здравоохранение", "Химпром", "Образование и наука" и многие другие.

Ребята не только узнают об особенностях работы в той или иной отрасли, но и смогут отработать полученные знания на тренажерах, тем самым "примерив" на себя различные профессии, а также пройдут экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности.

Родители тоже не останутся в стороне: им расскажут об основных аспектах профориентационной работы с детьми, подскажут, на какие особенности и умения ребенка стоит обратить внимание при выборе той или иной профессии, предоставят информацию о ситуации на рынке труда и о том, специалисты какого профиля востребованы сегодня и будут востребованы в ближайшие годы.