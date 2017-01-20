Петь жестами научат всех желающих

Опытный сурдопедагог Марина Скопинцева готова научить всех желающих жестовому пению на бесплатных занятиях. Первый урок пройдет завтра, 21 января, в тюменском коворкинге "Моя территория", начало в 18:30.

Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96, пишет "Мeгатюмeнь".

Жестовое пение — это уникальный способ передачи текстов песен, ритмов и эмоций в сочетании с мимикой и движениями корпуса тела. На первый взгляд, жестовое пение кажется чем-то непонятным. Но, по словам организаторов, это полноценная речь, поэтому передать песню с ее помощью вполне возможно. И иногда это даже более яркое представление, нежели выступление человека, обладающего голосом и слухом.