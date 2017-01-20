Тюменские школьники могут оплатить обед с помощью ладошки

Уникальный проект "Ладошка" презентовали сегодня в тюменской школе №70. Биометрическая система позволяет оплатить питание в школьном кафе по ладони. Для этого ученику достаточно подойти к терминалу, выбрать блюдо и поднести ладонь к сенсору. Он считает индивидуальный рисунок капилляров, а специальная оптическая система идентифицирует школьника, после чего сумма автоматически спишется с виртуального счета.

"Технология абсолютно безопасна, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением, и не связана с дактилоскопией. Принцип работы сканера основан на инфракрасном излучении. Когда ребенок подносит ладошку, сканируется сетчатка кровеносной системы ладони. Затем изображение преобразуется в цифровой код, который поступает в центр обработки данных по защищенным каналам связи. Это позволяет исключить возможность подделки или кражи информации и персональных данных", - пояснил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко.

Заместитель губернатора Наталья Шевчик подчеркнула, что новый проект позволит гармонизировать отношения родителей, ребенка и школы относительно организации питания. "С одной стороны, это безналичный расчет, с другой – меню, с третьей – понимание того, что ребенок готов покупать. Важно, что есть такая обратная связь. Кроме того, сервис формирует и финансовую грамотность детей", - отметила она.

По мнению генерального директора компании "Green House", организующей питание в 70-й школе, Светланы Волченко, нововведение значительно облегчит жизнь образовательного учреждения. Убавится работы и у педагогов. "Питание может осуществляться по заявкам, которые можно делать онлайн, находясь, например, в учительской. В этом случае ладонь подносит только классный руководитель. Это очень удобно, потому что педагогу не придется собирать деньги и сверять расчеты", - пояснила она.

Пополнить счет можно без комиссии через интернет-банк, мобильное приложение Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах и терминалах Сбербанка и других банков. "Виртуальный счет – это как номер телефона и пополнять баланс родители могут любым удобным способом. Есть возможность подключить автоплатеж, указав конкретную сумму, которую ребенок может потратить на обед. Дополнительно будут разработаны опции, позволяющие регулировать питание школьника", - пояснила Светлана Волченко. При этом в столовой сохраняется возможность оплаты обеда с помощью карты, либо за наличный расчет.

Добавим, 70-я школа стала первой в Тюмени, где реализован проект. До конца 2017 года возможность оплатить питание с помощью ладони появится у учеников еще 15 школ областного центра.

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Любовь Голышева