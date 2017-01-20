Жаворонки vs совы: предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда

К началу нового сезона бизнес-активности компания "МегаФон" впервые проанализировала своих корпоративных клиентов по хронотипу и определила, в каком биоритме живут предприниматели Урала. По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса относятся к совам и 46% - жаворонки.

Согласно ФОМ, среди всех россиян "жаворонками" называют себя 37%, "совами" – 45%. При этом, по результатам исследований, люди "совы" на 18% трудятся эффективнее, чем "жаворонки". Деловое сообщество Урала – клиенты "МегаФона" общероссийскую тенденцию подтверждают.

Согласно результатам анализа мобильной активности, начиная с 14:00 количество исходящих вызовов среди представителей бизнеса на Урале возрастает двукратно в сравнении с утренними часами. В целом в вечернее время общее количество звонков на b2b-рынке "МегаФона" в три раза больше суммарного голосового трафика в первой половине дня.

В Тюменской, Свердловской областях, а также в ХМАО, ЯНАО в сети "МегаФона" преимущество за "совами" – в этих регионах зафиксировано наибольшее количество исходящих звонков в ночной период, в целом в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров – вторая половина дня – с 17:00 до 20:00.

В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми бизнес ведут "жаворонки": решать дела по мобильному здесь предпочитают с утра и до обеда, о чем свидетельствует мобильная активность клиентов в первой половине дня. В Пермском крае, в зависимости от сезона, лидируют и "совы", и "жаворонки".

Наибольшее количество SMS-сообщений пишут бизнесмены Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и Удмуртии. Интересно, что самое популярное время для SMS-переписки на Урале с 12:00 до 13:00.

"Биологические часы влияют на мобильный биоритм наших корпоративных клиентов. Несмотря на то, что большинство из нас работает с раннего утра, совершать телефонные звонки и решать рабочие вопросы по мобильному бизнес-сообщество Урала предпочитает все же не ранее полудня. В целом, за последний год наши клиенты стали еще общительнее – за разговорами они провели почти на 70 миллионов минут больше, чем годом ранее", - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" на Урале Инна Смирнова.

