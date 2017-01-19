Молодых активистов приглашают стать волонтерами WorldSkills Russia

Молодых тюменцев в возрасте от 16 до 25 лет приглашают стать волонтерами на открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Набор добровольцев ведет координационный центр добровольческого движения региона, действующий на базе дворца "Пионер".

Как рассказали в пресс-службе дворца "Пионер", региональный этап чемпионата WorldSkills Russia будет проходить в Тюмени с 15 по 18 февраля. На протяжении соревнований ребятам предстоит организовывать слаженную работу площадок, помогать экспертам и участникам в разных конкурсных компетенциях. Волонтёры-экскурсоводы будут знакомить школьников и студентов из Тюменской области с направлениями чемпионата и проходящими мастер-классами.

Регистрация добровольцев проходит до 6 февраля. Дополнительная информация по телефону: (3452) 46-01-31.