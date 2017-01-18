Тюменцы могут успеть в #МузейноеСелфи

Твиттер-акция #MuseumSelfie проходит сегодня, 18 января, по всему миру. Россия в ней тоже участвует, не ограничиваясь при этом одним лишь "Твиттером". Следить за ходом акции можно "ВКонтакте", в "Одноклассниках", Facebook, Instagram и других социальных сетях.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно разместить в своем аккаунте фотографию из музея с соответствующим хэштегом: в русскоязычном сегменте интернета – #МузейноеСелфи, в международной - #MuseumSelfie. Использовать хэштеги и участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры, используя хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie.

Удачные снимки, а также новости акции можно посмотреть в официальном аккаунте акции, сообщается на сайте министерства культуры РФ.