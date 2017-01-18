В Крещение ГИБДД будет работать в усиленном режиме

Более 280 сотрудников ГИБДД Тюменской области обеспечат безопасность дорожного движения во время праздника Крещения. Инспекторы сориентируют по маршрутам удобного проезда к купелям и правильной парковке транспорта.

Как отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, уже проведено обследование состояния дорог и улиц на наличие мест для парковки. Особое внимание инспекторы уделят контролю за состоянием водителей и, в случае необходимости, проведут освидетельствование на наличие алкогольного опьянения. Дополнительные наряды ДПС будут нести службу на федеральных автодорогах области.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов проявлять осторожность при движении в местах массового скопления людей и автомобилей, соблюдать правила дорожного движения.