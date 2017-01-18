Ученые выявили, что компьютерные "стрелялки" помогают стать умнее

15-летнее исследование Рочестерского университета (США) развеяло опасения педагогов и родителей, что поклонники Mortal Kombat, Call of Duty и других игр жанра action неспособны сосредоточить внимание и более импульсивны по сравнению с обычными людьми. Напротив, названные "стрелялки" улучшают способность к фокусировке внимания. А GTA еще и увеличивают скорость обработки информации. Перевод статьи американских ученых был опубликован в журнале "В мире науки" (это русскоязычная версия издания "Scientific American").

Авторы статьи Дафна Бавелье и Шон Грин утверждают, что когнитивные способности улучшаются не только с помощью action-игр, но и других жанров. Так, стратегии развивают когнитивную гибкость (способность переключаться с одной задачи на другую). Парадоксально, но игры вроде Lumosity, которые позиционируют себя как "развивающие", очень мало оправдывают свое название. Исследователи объясняют это тем, что первые поколения развивающих игр представляют собой преимущественно "стерильные лабораторные упражнения".

Сейчас ученые стремятся приспособить классические компьютерные игры к цели лечения умственных расстройств. В частности, компания Akili (Д. Бавелье является одной из ее основательниц) разрабатывает терапевтическую игру для улучшения внимания и снижения рассеянности, взяв за основу NeuroRacer. Подобные игры предназначены для детей с синдромом дефицита внимания и пожилых людей с начальными симптомами снижения когнитивных способностей.

Собственно, идея о благотворном влиянии игр на интеллект не нова. Например, основатель одной из математических дисциплин Харальд Бор (Брат лауреата Нобелевской премии) является обладателем серебряных наград летних Олимпийских игр 1908 года в составе сборной Дании по футболу.