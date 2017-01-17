Мошенники убеждают тюменцев менять счетчики

С жалобами в энергосбытовую компанию "Восток" стали обращаться жители Тюмени.

Как рассказывают клиенты фирмы, люди, представляющиеся сотрудниками коммерческой организации ООО "Энергоконтроль" (возможны другие похожие названия), ходят по квартирам и сообщают, что у них заключен договор с ЭК "Восток" и, ссылаясь на законодательство и правила установки приборов учета, настойчиво уговаривают граждан заменить счетчик. При этом стоимость их услуг завышена и не соответствует рыночной. Ради получения выгоды они навязывают, порой даже угрозами, замену приборов учета, срок использования которых еще не истек.

Из-за действий таких организаций страдают потребители. В случае замены прибора без снятия контрольных показаний сотрудниками ЭК "Восток" составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Эта сумма может составлять от 20 тысяч рублей и выше.

Тюменцам напоминают, что менять счетчик надо в нескольких случаях: класс точности измерительного прибора ниже 2,0 и истек срок его эксплуатации, просрочен срок государственной поверки, указанный в паспорте электросчетчика, отсутствует пломба или же сам электросчетчик неисправен.

Клиентов компании просят иметь в виду, что перед тем как снять прибор учета, его нужно распломбировать и снять контрольные показания. Это могут сделать только специалисты ЭК "Восток". Обратиться за установкой или заменой счетчика потребители могут в любую специализированную организацию, а также в свою управляющую компанию или ТСЖ. После установки нового прибора его необходимо ввести в эксплуатацию, пригласив специалиста ЭК "Восток".