В "Медицинском городе" продолжает действовать карантин по гриппу

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Тюменской области остается высоким. В связи с этим в многопрофильном клиническом медицинском центре "Медицинский город" продлен карантин.

В медучреждении действуют масочный режим, ограничения посещений родственников в стационарах, разделены потоки пациентов с соматической патологией и симптомами ОРВИ, усилены режимы дезинфекции и проветривании. Кроме того, сотрудники с признаками заболевания отстраняются от работы. Во время карантина ограничиваются массовые плановые обследования, в том числе в рамках диспансеризации.

Отметим, за первые дни нового года в поликлиники Тюмени обратились 8120 тюменцев с признаками ОРВИ. Из них более пяти тысяч – дети. Лабораторно подтверждено 53 случая гриппа. Из-за обострения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области введены карантинные мероприятия во всех медицинских организациях.

Чтобы защитить себя и своих близких от заражения, следует заняться профилактическими мероприятиями как в собственном доме, так и вне его. И, конечно, поддерживать свой иммунитет за счет простых народных средств, витаминов и вакцинации.

Приходя домой, обязательно тщательно мойте руки с мылом в горячей воде. В течение дня обрабатывайте руки дезинфицирующими салфетками или спреями. Старайтесь больше гулять, но при этом по возможности не посещайте места массового скопления людей. Желательно отказаться от общественного транспорта в пользу прогулок или личного автомобиля. Как можно чаще проветривайте квартиру и проводите влажную уборку. Если кто-то из членов семьи заболел гриппом, постарайтесь ограничить общение с ним, либо пусть заболевший использует ватно-марлевую повязку.