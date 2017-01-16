Тюмень за день: 16 января

Неделя в Тюмени начнется с похолодания

В начале этой недели синоптики прогнозируют небольшое похолодание. 16 и 17 января температура воздуха днем в Тюмени составит 16-18 градусов мороза, небо ясное, без осадков.

Тюменцев приглашают совершить крещенскую экскурсию на двухэтажном автобусе

Уникальную экскурсию на двухэтажном автобусе — "Тюмень: наши святыни" - организует 22 января музейный комплекс имени Ивана Словцова. Ее участники узнают много интересного об истории одного из главных христианских праздников.

Годовой мониторинг показал, что в Тюмени воздух в норме

Лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в Тюмени ведется региональным Роспотребнадзором в рамках социально-гигиенического мониторинга. В 2016 году в 6 имеющихся мониторинговых точках отобрано 263 пробы.

К Крещению в Зареке оборудуют четыре купели и две иордани

Тюмень готовится к празднованию Крещения Господня. Для желающих погрузиться в купель на Туре к 18 января будет установлено 4 купели, одна из которых детская. Для переодевания оборудуют 14 палаток, для забора освященной воды обустроят две иордани.

Диспансеризация помогла выявить более шестисот случаев рака

Более 250 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию в 2016 году. Почти 30% осмотренных отправлены на дополнительные обследования.

Альберт Суфианов поздравил маленьких пациентов ФЦН с новогодними праздниками

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов 13 января поздравил пациентов отделения детской нейрохирургии с новогодними праздниками, подарил им конфеты и мягкие игрушки, а также пожелал крепкого здоровья.