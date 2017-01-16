Дизайнеры разрабатывают проект музея Менделеева в Тобольске

Сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и Уральского регионального института музейных проектов в рамках рабочей встречи обсудили научную концепцию и дизайн-проект занимательного музея наук имени Д.И. Менделеева.

Открытие нового объекта музейного показа на базе мемориального архитектурного памятника – здания Тобольской губернской гимназии – запланировано на февраль-март 2018 года. По словам специалистов, новый музей позволит глубоко и всесторонне, с использованием современных музейных технологий и образных интерактивных решений, представить все грани деятельности великого ученого.

"Для людей, интересующихся историей или наукой наверняка остается загадкой, как могла Сибирская земля - столь удаленная от центра российская провинция, дать миру такого гения, – говорит заведующая Занимательным музеем наук им. Д.И. Менделеева Евгения Третьякова. – Новому музейному комплексу предстоит ответить на этот вопрос. Открытие подобного музея в Тобольске давно ждет своего часа".

Для создания занимательного музея в фондах ГАУК ТО "ТИАМЗ" имеется некоторое собрание подлинных предметов, они и станут основой экспозиции. Среди них, например, комплекс материалов о жизни и научном творчестве ученого, его родственников (документы, книги, научные приборы, коллекция стеклянных изделий Аремзянской фабрики, мебель и фотографии ХIХ века), а также полная подборка изданий конца ХVIII века тобольской типографии Корнильевых, позволяющая представить круг чтения юного Менделеева.

Разработчики уникального проекта обещают, что посещение музея должно запомниться посетителям как удивительная встреча с гением науки, прославившим тобольскую землю, вызвать гордость у соотечественников и интерес у зарубежных гостей. А наглядная демонстрация физических приборов и опытов, творческой лаборатории станут стимулом для детей и молодежи к занятиям наукой и творчеством.