PokemonGo не прошел даром: Яндекс обновил панорамы Тюмени

Ведущая российская поисковая система обновила и дополнила панорамы Тюмени, впервые сделанные ею в 2014 году, а также впервые составила панорамы Тобольска. Как сообщает пресс-служба компании, всего Яндекс сделал в Тюменской области около 33 тысяч снимков, из которых получилось свыше 12 тысяч панорам. Сейчас на панорамах можно увидеть более 500 километров улиц и дорог Тюмени и 57 километров Тобольска.

Съемки проходили летом и осенью 2016 года. На панорамах областного центра можно увидеть новые объекты: открывшуюся развязку на перекрестке Запольной и Первомайской улиц, автомобильный мост через Туру в районе Лесобазы, построенные в последние годы дома на улицах Казачьи Луга и Кремлевской.

Возможно, на решение Яндекса обновить панорамы повлияла игра PokemonGo. Напомним, что ее создателей обвиняли в намерении получить секретные фотоснимки России. Поскольку секретов теперь, видимо, уже не осталось, можно безболезненно продемонстрировать миру сибирскую "глубинку". Тем более, что у Google давно имеются панорамы и Тобольска, и Ишима, и других городов.