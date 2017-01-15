Организаторы отдыха в Тюмени внедряют новые подходы в воспитании детей

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" разрабатывает и внедряет новые подходы в оздоровлении, воспитании и образовании детей и подростков.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, в 2016 году на базе филиала центра "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" появилось физиоотделение, разработана модульная система оздоровительно-образовательных занятий "Мелодия здоровья". На занятиях каждый участник получает не только теоретические знания, но и практические навыки. В программу вошли такие новые направления, как тай-бо (синтез аэробики и восточных единоборств), джампинг-фитнес, вокалотерапия, анималотерапия другие.

Также в прошлом году в "Ребячьей республике" заработали новые центры дополнительного образования: "Художественная флористика", "Рэгби-тач", "Ландшафный дизайн", "Нейрографика".

Специалисты центра "Родник" теперь помогают детям с различными формами ДЦП на занятиях по кинезиотейпированию. Внедряются современные методики реабилитации: игры с кинетическим песком, занятия с куклами-марионетками.