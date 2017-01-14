Тюменские организаторы отдыха и оздоровления повысили свой профессионализм

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" в 2016 году провела ряд мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов, их компетентности и активности, рассказали в пресс-службе губернатора.

Так, специалисты тюменской "индустрии отдыха" провели областные педагогические чтения, посвященные трудовому воспитанию детей в условиях организованного отдыха, первый конкурс "Педагог Добра" (для педагогов допобразования загородных оздоровительных центров), областной фестиваль методических идей "Дорогой открытий", "Вожатский круг", первую региональную детскую премию "Золотой Нафаня" и многое другое.

Итог – не только стабильный кадровый состав загородных детских оздоровительных центров области, не только длинная "линейка запасных", где бывшие воспитанники стремятся и становятся вожатыми, а затем и профессиональными педагогами.

Главный результат – что в тюменские "Ребячью республику", "Олимпийскую Ребячку", "Алые паруса", "Остров детства" и многие другие центры дети, подростки едут снова и снова. Им нравится здесь потому, что каждый день приносит новые открытия, новые занятия, новых друзей.