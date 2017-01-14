Тюменские школьники посвятили каникулы съемкам фильма о телепорте

Во время зимних каникул в Заводоуковске прошла киносмена для тюменских школьников под руководством команды международного кинофестиваля "Ноль Плюс". Участники сняли фильм "Телепорт Алферова", сообщает "Вслyх.рy".

"Фильм посвящен вымышленному герою, российскому ученому Ивану Алферову, который стремится открыть телепорт. Чтобы найти единственный оставшийся природный элемент для завершения конструкции, Алферову необходимо самому стать эльфом", - рассказывает Александр Школенко, специалист программы "ноль Плюс".

По его словам, это картина о том, что у каждого есть дар. Его можно обнаружить, когда человек пробует открыть или создать что-то важное.

Идея и сценарий картины "Телепорт Алферова" принадлежит детям. Все они были задействованы в разных ролях: режиссер и его ассистенты, продюсер, актеры, оператор, звукооператор, монтажер, гример, композитор.

Кроме съемок школьники познакомились с искусством кинематографа, посмотрели лучшие детские фильмы из коллекции кинофестиваля. А после - представили фильм на премьерном показе для всего лагеря.