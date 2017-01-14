Пять тысяч тюменских педагогов прошли квалификационное обучение за три года

В Тюменской области по итогам трех лет квалификационное обучение прошли пять тысяч преподавателей, сообщила директор института психологии и педагогики ТюмГУ Людмила Волосникова.

Учитель проходит переподготовку один раз в три года. Деньги на обучение в объеме 100% выделяет правительство, пишет "Вслyх.рy".

"Программы обучения максимально ориентированы на практику, основанные на методе самостоятельного добывания информации. Это использование информационных технологий и наполнение программ тем содержанием, которое установлено новыми требованиями, стандартами: доступная среда, закон об образовании, инклюзивные компетенции", - заметила специалист.

Людмила Волосникова отмечает, что программы переквалификации — не теоретические занятия. Они, как и школьные уроки для учеников, должны быть хорошо подготовлены.

"Важно педагогов удивить, заинтересовать, поставить задачу, образовать команду, разработать проект, отработать его в своей среде, получить отзывы. Основная масса педагогов хочет учиться. И они, как известно, самая дисциплинированная публика", - отмечает директор института психологии и педагогики ТюмГУ.