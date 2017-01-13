Психолог рассказала, как найти общий язык с подростками

Установить хорошие отношения с детьми подросткового возраста родителям помогут новые семейные увлечения, считает ведущий психолог тюменского центра помощи семье и детям "Семья" Юлия Лукашёнок.

"Начало переходного возраста у ребёнка – это новый качественный этап в жизни семьи. Чтобы сгладить острые углы взаимоотношений взрослых и взрослеющего дитя в это время, я советую семьям изобрести что-то совершенно новое. Например, семья отправляется в турпоход. Ни мама, ни папа не были туристами в юности, для них эта походная жизнь – откровение. Так же как для их ребёнка – подростка. Все вместе начинают разбираться в туристском быте: учатся ставить палатку, готовить на костре", - пояснила она в интервью газете "Тюмeнская облaсть сeгодня".

По ее словам, во-первых, дети, глядя на то, как родители чему-то учатся, понимают, что мама и папа не какие-то недосягаемые небожители. Они обычные люди, которым тоже свойственно ошибаться. Во-вторых, взрослые видят, что в каких-то ситуациях дети лучше ориентируются, предлагают дельные решения.

Иногда освоение непривычного походного быта, подросткам может даваться даже легче, чем их родителям. И тогда ребенок сможет научить чему-то новому взрослых, что тоже пойдет на пользу отношениям.

"Подобные ситуации помогают родителям научиться быть с детьми на равных. Спускаться с высоты своего авторитета и лучше понимать своего взрослеющего ребёнка", - говорит эксперт.